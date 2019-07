02.07.2019 h 16:18 commenti

Arrivano i rinforzi al pronto soccorso: domani in servizio il primo dei sette giovani medici neoassegnati

Il provvedimento adottato dalla Regione per tamponare l'emergenza provocata dalla carenza di camici bianchi per le i reparti di urgenza

Ieri, primo luglio, hanno firmato il contratto di assunzione sedici medici non specializzati dei quarantasette assegnati nei nove pronto soccorso dell’Azienda Usl Toscana Centro (5 entreranno in servizio al Pronto soccorso di Careggi). I restanti 31 hanno tempo per formalizzare il loro incarico fino al 31 ottobre 2019, termine ultimo per aderire al progetto di formazione-lavoro secondo quanto previsto dalla delibera regionale 590.

Domani il primo medico entrerà in servizio al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, diretto dal dottor Simone Magazzini. Nel mese di luglio entrerà in servizio un altro giovane medico presso il pronto soccorso del San Giovanni di Dio. I medici risultati idonei alla selezione regionale hanno un’età compresa tra i 27 e i 42 anni.

"Dal Governo Monti in poi qualcuno ha deciso di tagliare le borse di studio per gli specializzandi, come si volesse dismettere il servizio pubblico o appaltarlo ai privati - spiega il presidente della Toscana Enrico Rossi - Il taglio è stato confermato dai successivi governi e tuttora si vive una fase di grande incertezza. In altre regioni c'è chi ha proposto di tamponare l'emergenza utilizzando medici in forza all'esercito, chi assumendo medici dalla Romania oppure richiamando in servizio chi era già in pensione". "In Toscana – spiega l'assessore alla salute, Stefania Saccardi – abbiamo deciso di investire sui giovani".

I medici entreranno quindi nel sistema sanitario aziendale in modo graduale iniziando da subito un percorso formativo e di apprendimento obbligatorio di due mesi sul campo basato su un tutoraggio individuale finalizzato a guidare ciascun neoassunto nell’acquisire quelle competenze che permetteranno di affrontare al meglio la nuova esperienza lavorativa. E’ una misura straordinaria messa in atto dalla Regione Toscana per rafforzare il sistema di emergenza territoriale e a dare respiro ad un settore in sofferenza di organico. In totale saranno sette i medici sono assegnati al pronto soccorso del Santo Stefano di Prato.