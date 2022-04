20.04.2022 h 14:33 commenti

Arrivano i nuovi ecobus di Autolinee Toscane che cerca autisti. Tutti i mezzi urbani saranno bianchi

I primi autobus andranno sulla linea Lam Rossa: i posti a sedere sono 26 per una capienza totale di 108 passeggeri, all'interno è previsto un sistema di sanificazione dell'aria. Entro l'anno ne arriveranno altri 15, gli extraurbani diventeranno blu

Da domani, 21 aprile, cinque mezzi della linea Lam Rossa saranno di colore bianco, Eco6, e dopo sette mesi dal passaggio con Cap, avranno sulla fiancata e sul reto il logo di Autolinne Toscane. Entro l'anno arriveranno altri 15 bus che saranno utilizzati sia per il servizio urbano sia per quello extraurbano (in questo caso saranno blu).

Il cambio del colore riguarda l'intera Toscana ed è stato pensato per uniformare l'informazione per i passeggeri che in tutta la regione, progressivamente, saranno in grado di distinguere il tipo di servizio effettuato dal mezzo.

Intanto il Comune di Prato ha ottenuto un finanziamento di 30milioni di euro, attraverso tre bandi diversi, che porteranno all'acquisto di 50 nuovi mezzi quasi tutti elettrici, i primi otto saranno destinati ancora una volta alla Lam Rossa con l'obiettivo di riportare la frequenza delle corse a 7 minuti rispetto agli attuali 10 e di potenziare il collegamento con l'ospedale.

I nuovi bus sono lunghi 12 metri, hanno un pianale per accessibile per il trasporto dei disabili e uno spazio per le carrozzine, i posti a sedere sono 26 per una capienza di 108 passeggeri, all' interno è previsto un sistema di sanificazione che permette il riciclo dell'aria ogni 3 minuti.

"Il parco macchine di Prato - ha sottolineato l'amministratore delegato Jean-Luc Laugaa - è particolarmente vecchio con una media di vita di 13 anni. Questo è un primo passo, previsto dalla contratto di servizio, ne arriveranno altri e soprattutto, dopo i primi mesi di assestamento inizia la fase di riorganizzazione del servizio attraverso anche un sistema di geolocalizzazione del mezzo che permetterà all'utente tramite le paline e un'app di sapere esattamente a che ora arriva il bus".

Le paline saranno rinstallate nei prossimi mesi, il vecchio sistema utilizzato da Cap sarà sostituito con uno nuovo uguale in tutta la Toscana, ma i tempi sono lunghi perché i mezzi devono essere dotati di un sistema Avm. In previsione verrà anche ammodernata la biglietteria di piazza della Stazione, intanto è stato firmato un accordo con i tabaccai e alcuni supermercati della grande distribuzione per la vendita dei biglietti, ancora in fase di definizione quello con le edicole.

"Fino ad ora - ha spiegato il presidente Gianni Bechelli - abbiamo gestito il passaggio del servizio: da qui ai prossimi 18 mesi inizierà la riorganizzazione, intanto su Prato servono 12 autisti, una figura che non si trova per l'alto costo della patente, circa 7mila euro. Stiamo pensando a un sistema di incentivi che sarà messo a punto nei prossimi mesi".

In attesa del rinnovo totale dei mezzi, sono 230, Autolinee Toscane deve fare i conti con la difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio per effettuare le riparazioni, per questo sta anche pensando di creare un database elettronico per monitorare lo stato di salute dei busi. Per quanto riguarda le linee per ora non ne sono previste di nuove, ma entro 18 mesi sarà applicato un sistema per monitorare le salite e le discese dei passeggeri e anche l'affollamento alle singole fermate in modo calibrare le corse in base all'utenza. "Abbiamo anche potenziato il sistema di controllo dei biglietti - ha piegato Bechelli - anche se negli ultimi mesi ci siamo concentrati soprattutto sui green pass". Biglietti che per ora, nonostante il caro carburante, non sono stati ritoccati. "Non sono previste risorse aggiuntive rispetto a quelle stabile dal contratto di servizio - ha spiegato Stefano Baccelli assessore regionale ai trasporti - ma la partita è ancora da definire, durante la pandemia il Governo non ha fatto mancare il contributo pubblico ora vediamo di capire cosa succederà".

Intanto l'amministrazione comunale tramite il Pnrr, il bando per le città inquinate e per quelle superiori a 100mila abitanti ha ottenuto un finanziamento complessivo di 30 milioni per l'acquisto di bus elettrici "Abbiamo già incassato 1,milione e 800 mila euro - ha spiegato l'assessore alla mobilità Flora Leoni - i primi 14 bus arriveranno entro il 2024 e una parte sarà ibrida, il Comune provvederà all'acquisto, ma poi, tramite una convenzione a tre con la Regione e Autolinee Toscane saranno dati in gestione a quest'ultima. Altri 14 sono legati al Pnrr e quindi arriveranno entro il 2026 gli ultimi al massimo entro il 2033, ma cercheremo di stringere i tempi. I mezzi saranno ricaricati nel deposito o ai capolinea".

