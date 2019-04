11.04.2019 h 08:54 commenti

Arrivano i fondi per la realizzazione delle due nuove scuole a Vernio, c’è l’ok della Regione

Le risorse per la costruzione proverranno dal Fondo protezione civile del ministero dell’Istruzione

È ufficiale: le due nuove scuole - la materna di Ceraio a Mercatale e l’elementare di Montepiano - si faranno. A fine marzo il Comune di Vernio aveva dato il via libera ai due progetti definitivi e, martedì 2 aprile, la Regione Toscana ha annunciato che le due scuole avranno diritto ai finanziamenti provenienti dal Fondo protezione civile del ministero per l’Istruzione. L’importo totale stanziato per la realizzazione dei due istituti si aggira intorno ai 2 milioni e 276 mila euro.

Entrambi i progetti prevedono l’utilizzo di tecniche energetiche e ambientali all’avanguardia. La scuola dell’infanzia di Ceraio, che sorgerà in via Magini, sarà costruita in legno su basamento in cemento armato, con copertura a “capanna” in stile nordico. Si comporrà di tre piani fuori terra e potrà ospitare 3 sezioni con 78 bambini. La nuova scuola elementare di Montepiano verrà invece realizzata in via della Badia e prevede una struttura in legno, con due volumi distinti aggregati tra loro. Entrambi gli edifici saranno dotati di un ampio spazio verde esterno e un’area parcheggio.

La realizzazione dei due nuovi plessi è da tempo una necessità. Gli attuali edifici non sono più in grado di soddisfare le necessità degli alunni e la loro ristrutturazione sarebbe costata di più rispetto alla realizzazione dei due nuovi istituti.

Ba.Be.