04.10.2021 h 10:35 commenti

Arrivano altri 522 mila euro per la sicurezza delle strade di Cantagallo

Il sindaco Bongiorno: “Al lavoro sul piano di interventi che guarda a tutto il territorio del Comune, per ora siamo riusciti ad assicurarci circa 1 milione di euro”

A Cantagallo arrivano nuove risorse per finanziare il piano di messa in sicurezza delle strade che il Comune valbisentino ha messo a punto proprio per ottenere fondi dal Governo e dalla Regione. Ottime notizie sono arrivate dal ministero dell’Interno qualche settimana fa: grazie allo scorrimento della graduatoria delle opere finanziabili nel 2021, nell’ambito del bando per assegnare ai Comuni risorse per la messa in sicurezza del territorio, arriveranno altri 522.000 euro. Circa 450 mila euro erano già stati assegnati per la messa in sicurezza della via di Migliana e via L’Estaque a Fossato. Per questi interventi sono in corso la progettazione e le indagini di dettaglio. Si prevede l’appalto entro marzo e l’apertura dei cantieri nella prossima primavera. L’arrivo delle risorse con il programma dei lavori è stato annunciato, a margine dell’ultimo consiglio comunale, dal sindaco Guglielmo Bongiorno insieme all’architetto Nicola Serini. “In tutto sta arrivando al Comune di Cantagallo circa 1 milione di euro - mette in evidenza il sindaco Bongiorno - si sta dimostrando l’efficacia del piano che guarda a tutto il territorio del Comune, messo a punto nel 2020 proprio per essere pronti a candidare i nostri progetti al finanziamento da parte dei ministeri. Siamo riusciti a intercettare una prima significativa tranche di risorse necessarie per avviare la realizzazione del piano di progetti di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie che consideriamo fondamentali per la nostra comunità e che i bilanci di un piccolo Comune non sono in grado di garantire”.

Con la prima assegnazione si provvederà alla messa in sicurezza la via di Migliana: circa 328 mila euro sono stati assegnati per la sistemazione del ciglio stradale franato, il rifacimento del mando stradale e l’implementazione delle barriere di sicurezza che andranno a integrarsi a quelle già collocate. Con questa fetta di risorse verranno realizzati lavori per 120 mila euro anche in via L’Estaque a Fossato dove consolidato il versante a valle di un tratto soggetto a movimento franoso. Le risorse in arrivo saranno utilizzate per la messa in sicurezza di via di Pertugiata con il ripristino di cigli stradali franati e il rifacimento del manto stradale (il contributo assegnato è di 183500 euro). Implementazione delle barriere di sicurezza prevista di via di Cantagallo (che è stata già asfaltata) e via Colzi (contributo di 63,500 euro) e di via di Canvella (contributo di 82.500 euro). Il rifacimento del manto stradale è invece programmato in via Case di Sotto (32 mila euro) e in via di Gricigliana (114 mila euro). Verrà messa in sicurezza anche via Verdi con il consolidamento del muro di sostegno e la realizzazione di una nuova barriera protettiva (76 mila euro).