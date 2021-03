26.03.2021 h 11:51 commenti

Arriva Zerocode: gli esami del sangue si prenotano da soli con il pc o lo smartphone

Il sistema online arriva anche nell'area pratese dopo essere stato sperimentato nelle province di Firenze e Pistoia

Sarà più semplice per i cittadini pratesi prenotare un esame del sangue. Da oggi infatti non è più necessario recarsi agli sportelli aziendali o chiamare il Cup: con il sistema Zerocode il cittadino può prenotare in modo autonomo, usando il proprio pc o smartphone.

"Semplificare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini - spiegno dall'Asl Toscana Centro - è uno dei principali obiettivi dell’Azienda sanitaria per rendere più facili ed agevoli i percorsi evitando inutili attese e code".

Zerocode è il sistema online della Regione Toscana e consente con quattro semplici passaggi di prenotare in autonomia il prelievo ematico indicando il giorno e l’orario più adatto alle proprie esigenze ed accedere al Punto Prelievi scelto. La prenotazione può essere effettuata solo con ricetta de materializzata.

Basta aprire il sito https://zerocode.sanita.toscana.it/ , anche da smartphone o tablet, inserire il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica. Con più ricette l’operazione va ripetuta utilizzando il tasto aggiungi. Si seleziona il presidio preferito, la data e l’ora in cui si vuole effettuare il prelievo.

Al termine dell’operazione basta stampare il promemoria dell’appuntamento che sarà comunque inviato con un sms al numero di cellulare indicato.

L’attivazione di Zerocode è già stata sperimentata in diversi presidi dell’Area Fiorentina, della zona distretto di Pistoia e della zona distretto Valdinievole. I risultati hanno dimostrato quanto il modello sia efficace e risponda ai bisogni diagnostici dei cittadini. Adesso parte anche a Prato con i prelievi fissati dal 1 aprile in poi.

“Le prime estrazioni di dati delle prenotazioni - ha detto Leonardo Pasquini, direttore Cup e Urp dell’Asl -, dimostrano che il servizio è stato apprezzato e gradito dai cittadini. Per il primo aprile, Zerocode prelievi, è già stato utilizzato da 197 cittadini pratesi e per il giorno successivo da 57”.

In alternativa a Zerocode sarà garantita al cittadino la prenotazione presso gli sportelli Cup territoriali, parafarmacie associazioni di volontariato che hanno effettuato questo servizio e attraverso il call center aziendale numero 055 545454, tasto 2.