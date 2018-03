23.03.2018 h 17:22 commenti

Arriva "TuPassi", la Asl Toscana centro: "Addio alle code per prenotare i servizi al Giovannini"

Prelievi, ritiro referti e Cup si prenotano attraverso la app, on line oppure con i totem dislocati al centro socio-sanitario. Ognuno può scegliere giorno e orario per effettuare le prestazioni. Guida al nuovo sistema di prenotazione

Si chiama “TuPassi” il nuovo sistema di prenotazione al centro socio sanitario Giovannini. Da oggi, venerdì 23 marzo, addio alle code perché non è più necessario presentarsi in anticipo agli sportelli per prenotare un servizio tra centro prelievi, ritiro referti e Cup. Con TuPassi, infatti, si può prenotare giorno ed orario per effettuare le prestazioni di cui si ha bisogno. La prenotazione può essere fatta il giorno stesso o nei giorni precedenti, in modo da scegliere l'orario preferito.Si può utilizzare TuPassi attraverso la app da scaricare dalla piattaforma googleplay o appstore, oppure collegandosi al sito www.uslcentro.toscana.it accedendo alla sezione 'servizi on line” e cercando TuPassi per il centro Giovannini, oppure tramite i totem 'Punto sì' con la tessera sanitaria dislocati al Giovannini.Se la prenotazione è on line o con app, dove aver effettuato la registrazione, digitare due parola chiave: nome del servizio e nome del presidio (per esempio, prelievi Giovannini); a questo punto il sistema propone la prima disponibilità e confermando la scelta si prenota il posto allo sportello. Se la prenotazione è stata effettuata nei giorni precedenti l'appuntamento è necessario fermarsi al totem 'Punto sì' per confermare la presenza. A questo punto è necessario controllare il proprio turno sul display. L'utente sarà chiamato con l'orario di prenotazione preceduto con le iniziali del codice fiscale.