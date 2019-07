22.07.2019 h 13:24 commenti

Arriva la municipale in bicicletta, otto agenti si muoveranno più veloci per le vie del centro

Utilizzano i mezzi acquistati nel 2003. Si muoveranno con più velocità e potranno coprire anche le piste ciclabili che si trovano lungo le mura. Il servizio durerà per tutta l'estate

Le vie del centro storico saranno pattugliate da agenti della Municipale in bicicletta, quelli a piedi torneranno con l’arrivo dell’autunno. Un progetto a costo zero, i mezzi sono quelli utilizzati nel 2003 per sorvegliare le ciclabili, che è già attivo e permetterà di muoversi con maggiore velocità . “ Un’idea – spiega Giovanni Morosi responsabile della territoriale – che nasce da una duplice esigenza: arrivare prima sui posti e utilizzare una pattuglia su un territorio più vasto, infatti, oltre alle zone pedonali saranno sorvegliate anche le ciclabile intorno al centro storico”. Tempi quindi dimezzati per spostarsi nella zona pedonale. “Da piazza Mercatale a San Domenico , ad esempio, – continua Morosi – in bici si arriva in pochi minuti e questo rende il servizio molto più efficace, dando la possibilità agli agenti di fare anche un’ attività d’indagine più puntuale”

Gli otto agenti, dotati di caschetto omologato, saranno supportati anche da una pattuglia in macchina pronta ad intervenire in caso di bisogno. “Con questo nuovo servizio – ha spiegato Flora Leoni assessore alla Polizia Municipale – copriremo un territorio più vasto, mentre i turni resteranno i soliti: quello del mattino e del pomeriggio. La bicicletta è un modo ottimale per coprire il territorio, inoltre gli agenti saranno ancora più visibili e quindi avranno anche una funzione da deterrente”.





