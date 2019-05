10.05.2019 h 11:38 commenti

Arriva il Giro d'Italia a Prato: per due ore città divisa in due. Ecco percorso, divieti e orari

Dalle 12 di domenica in piazza Mercatale la carovana rosa con gadget e musica in attesa dei corridori. In Val di Bisenzio chiusa la sr 325 dalle 11.45, previsti bus navetta dalle 9 per chi vuol assistere al passaggio dei ciclisti

Domenica 12 maggio il Giro d'Italia attraverserà Prato, arrivando dalla Val di Bisenzio, per la sua seconda tappa (Bologna-Fucecchio). Sarà possibile, a partire dalle 12, avere un momento di svago e divertimento per tutte le famiglie grazie alla Carovana del Giro d'Italia, un “serpentone” di automezzi colorati che precede il passaggio dei corridori e che regalerà gadget e intratterrà i presenti a ritmo di musica fino al passaggio dei ciclisti. L'appuntamento è in piazza Mercatale.

Gli atleti, partendo da Bologna, attraverseranno l'Appennino fino a Montepiano. Scenderanno verso Vernio e Vaiano percorrendo la 325 fino a Prato. Il percorso taglierà Prato temporaneamente in due, da ovest a est, compreso il centro storico e i ciclisti usciranno dalla città in direzione Campi Bisenzio dalla via dei Confini.

Il Comune ha preso provvedimenti per quanto riguarda la viabilità, infatti il disagio dovuto ai divieti di circolazione e di sosta si protrae per poco più di 2 ore: dalle 12,15 alle 14,30, il tempo del passaggio dei ciclisti e dello spostamento delle transenne. Sono previsti divieto di transito e divieto di sosta (rimozione forzata) su tutto il percorso. Per passare da una zona all'altra ci si deve recare in zona Ponte Lama/Rosi (verso i Gigli). L'abitato di Santa Lucia è l'unica zona di Prato dove non sarà possibile circolare in nessun modo durante questa finestra oraria.

Per evitare di dover bloccare i veicoli che alle 12.15 si troveranno all'interno di parcheggi vicini al percorso del giro saranno predisposte modifiche temporanee ai normali sensi di marcia o divieti: ad esempio per poter uscire da piazza Mercatale sarà predisposto un percorso che utilizza anche aree pedonali.