14.12.2023

Arriva dalla Cavese il nuovo attaccante del Prato Calcio

Si tratta di Mousa Balla Sowe, che quest'anno ha giocato con la Cavese disputando 5 partite e non segnando mai. Gambiano, in carriera ha già vinto quattro campionati di serie D. Per lui, l'occasione del riscatto dopo un inizio di stagione non positivo con i campani

L'Ac Prato ha comunicato di aver tesserato l'attaccante Mousa Balla Sowe, nato a Banjul in Gambia il 2 febbraio 1997. Arrivato in Italia nel 2015 al Parma, ha subito vinto il campionati di serie D, disputando qualche presenza con i ducali (3 presenze). Ha poi vestito le maglie della Vibonese, Gela, Turris, Monterosi, Atletico Terme Fiuggi, Afragolese, Porto d'Ascoli e Cavese. Arriva proprio dalla squadra di Cava de' Tirreni, dove però è andato malissimo (si leggano i commenti dei tifosi campani sulle pagine social dedicate al club metelliano). Ma come accaduto per Marangon (zero gol al Prato e subito doppietta con annesso assist al debutto con le Dolomiti Bellunesi) ci si augura che l'aria nuova faccia bene al Gambiano che nel 2022 ha giocato anche nel campionato maltese con l'Hamrun. 160 le presenze durante la sua avventura italiana con 35 gol (il record con il Fiuggi nel 2021-22 con 9 reti).

Quattro promozioni dalla D alla C, con le maglie di Parma (2015), Vibonese (2017),Turris (2020) e Monterosi (2021). A lui, il benvenuto per la sua nuova avventura in biancazzurro. L'ultimo suo gol in campionato risale all'8 maggio 2022 con il Fiuggi e contro il Nereto.