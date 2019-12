Arriva dal policlinico Gemelli di Roma il nuovo primario della struttura complessa di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Prato. E' una donna, ha 49 anni e si chiama Anna Franca Cavaliere. Ha alle spalle una lunga esperienza ospedaliera e di ricerca medica soprattutto in campo ostetrico, prima a Milano e poi a Roma.E' arrivata a Prato superando il concorso per titoli indetto dall'Asl Toscana Centro per sostituire Giansenio Spinelli, andato in pensione nel corso del 2018. In questo interregno il reparto, primo in Toscana per numero di nascite, è stato guidato da Lucia Golin, vice di Spinelli. Un periodo utile anche a ritrovare la serenità e il giusto dimensionamento, dopo l'inchiesta giudiziaria della Procura di Prato che ha portato all'arresto di 4 medici, poi sospesi dall'Asl, con l'accusa di peculato e truffa ai danni dello Stato perché, dietro compenso e durante l'orario di lavoro, avrebbero visitato pazienti cinesi (LEGGI).