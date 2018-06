11.06.2018 h 11:36 commenti

Arriva anche a Prato l'Ice Dog, il gelato studiato apposta per i cani senza rischi per la salute

Al gusto di yogurt e carota, è realizzato senza grassi e zuccheri ma solo con latte vegetale e ingredienti studiati apposta per l'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe

Un gelato... da cani. Ma non per la qualità, bensì proprio perché è studiato apposta per poter essere gustato dai nostri amici a quattro zampe senza rischi per la loro salute. Fa la sua comparsa in centro a Prato una simpatica novità per godersi uno spuntino tra cane e padrone, con la leggerezza e la freschezza che l’estate richiede. E’ il gelato per gli amici a quattro zampe, iniziativa commerciale dell’imprenditrice Stefania Scappatura, proprietaria della gelateria “Gelartico” in piazza del Collegio.

Si tratta di un prodotto ideato per integrare l’alimentazione del cane: un gelato fresco, altamente digeribile, realizzato con ingredienti selezionati e prodotti di alta qualità, preparato con latte vegetale, ricco in fibre vegetali, senza glutine. L’attività, che da pochi giorni ha lanciato il gusto Yogurt e Carota della linea specializzata Ice-Dog, è situata a pochi passi dai giardini di Sant’Orsola, angolo molto frequentato dai proprietari di cani per passeggiare all’aria aperta nella città che Legambiente ha proclamato una delle più attente alla cura e al rispetto degli animali, per controlli sanitari, strutture dedicate e parchi attrezzati.

I cani possono soffrire di intolleranza al lattosio, una condizione abbastanza frequente per loro. Il gelato comune è troppo ricco di grassi e zuccheri. “Ice Dog” è invece adatto anche all’apparato digerente dei nostri amici a quattro zampe di tutte le taglie, poiché non contiene lattosio, è ipocalorico ma nutriente, dalla consistenza morbida e servito a una temperatura non eccessivamente fredda.