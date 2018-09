25.09.2018 h 12:19 commenti

Arriva a Prato lo Spazzatour: fare attività fisica ripulendo la città

L'iniziativa è promossa da Quelli di piazza Ciardi, Emozionote, Viaggi e Scoperte e Legambiente Prato. La partenza è alle 9 dal tempio buddista

Sbarca anche a Prato il Plogging, ossia la raccolta di rifiuti durante una camminata o una corsa all'aria aperta. Molto diffusa nel nord Europa, l'attività sarà tenuta a battesimo sabato 29 settembre con lo Spazzatour, manifestazione organizzata dalle associazioni: Quelli di piazza Ciardi, Emozionote, Viaggi e Scoperte e Legambiente Prato. Si comincia alle 9 dal tempio Buddista di piazza del Mercato Nuovo e si prosegue in più direzioni camminando o correndo provvisti di buste e guanti per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il proprio tragitto. "Invertiamo il concetto di Puliamo il mondo. - spiega Franco Di Martino di Legambiente Prato - In quel caso si esce per pulire, in questo invece si pratica sport e se è necessario si raccogliere quanto viene buttato in terra e nel verde".

L'idea è di Patrizio Pierattini, cantante in lingua cinese, che ha scoperto il plogging navigando nel web: "L'idea originale è jogging più raccattare la spazzatura - spiega - la nostra invece si allarga alla camminata in modo da coinvolgere anche persone di diverse età e chi non ha passione o necessità di correre".

L'obiettivo degli organizzatori è trasformare l'esercizio fisico abbinato al senso civico in un'attività quotidiana. "Basta portarsi dietro un sacchetto per raccogliere ciò che si incontra nel nostro cammino. Non serve molto per invertire il ritmo e salvare il mondo".

La partecipazione è libera. Gli organizzatori consigliano di partecipare con scarpe robuste e per chi li ha di portare guanti da lavoro o da giardinaggio.