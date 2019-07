01.07.2019 h 14:38 commenti

Arriva a Prato "Artigianato&Aperitivo", il trekking urbano che abbina la storia della città alle botteghe artigiane

Sei tappe di cui la metà a luglio. Si comincia mercoledì con "Sangue a Passioni" e si prosegue il 10 luglio con Marmi e Pietre.

Comincia mercoledì prossimo, 3 luglio, il trekking urbano tra le botteghe artigiane pratesi. Per la prima volta arriva in città il tour Artigianato&Aperitivo, organizzato da Artex e promosso dalla Regione in collaborazione con Andare a Zonzo, Cna, Confartigianato Imprese Prato e con il patrocincio del Comune di Prato.

L'idea è quella di abbinare passeggiate tra i luoghi più belli del territorio a una bottega di un artigiano e a un luogo di ritrovo per immergersi completamente nella storia e nelle caratteristiche della città attraverso suoni, colori e sapori.

Tutti e 6 gli appuntamenti, tre a luglio e altrettanti a settembre, iniziareanno alle 18 e prevedono la prenotazione obbligatoria.

Si comincia mercoledì con “Sangue e Passioni”: amori scandalosi e tormentati, come quello tra il frate pittore Filippo Lippi e la novizia Lucrezia Buti o tra Virginia Bourbon Agnelli e Curzio Malaparte. E di storia finite con condanne a morte sul Bisenzio, con pubbliche esecuzioni o torture, come è accaduto a Musciattino, sacrilego ladro della preziosissima reliquia della Sacra Cintola. Durante il tour è prevista la visita alla bottega artigiana di Andrea Amerighi per scoprire la sua arte orafa e poi aperitivo per tutti da Uscio e Bottega.

Il 10 luglio è dedicato a “Marmi e Pietre”. Elementi rudi e duri, ma dalla cui unione nasce la bellezza dei monumenti, delle facciate delle chiese o delle torri. Si parlerà della pietra alberese della Calvana, grigia appena cavata e poi di colore bianco dopo essere stata esposta alla luce del sole, che si unisce geometricamente con il serpentino verde, pietra estratta un tempo nel borgo di Figline di Prato. Il percorso si snoda attraverso le vie cittadine per scovare tutti gli edifici realizzati nei secoli utilizzando le pietre locali. Tappa alla bottega artigiana di Camiceria Baldini e poi brindisi al Pastificio Ferraboschi.

Il 17 luglio la tappa è ispirata ad un antico proverbio popolare: “Quando i tramontano move, o son tre o son sei o son nove”, dove i numeri sono i giorni che saranno pieni di vento. Sfidando, forse, il "vento", le guide accompagneranno i partecipanti in un percorso con la testa all’insù, per osservare dettagli che normalmente non si notano passando per le strade. Durante il tour la visita è alla bottega artigiana di Marco Torracchi e ai suoi preziosi e poi aperitivo per tutti presso 4RoomsArtBar .

Ecco il calendario di settembre. Mercoledì 18 settembre, “Un paese dal nome strano” - Nunquam & Bar Magnolfi; mercoledì 25 settembre, “Federico II” - Laura Balla & La Cova Tapas Bar; mercoledì 2 ottobre, “Acqua Pratese” - Gelateria San Marco & Uscio e Bottega.

Informazioni, costi e prenotazioni su www.andareazonzo.com/urbano. Programma completo su www.toscana.artour.it.