Arresto per sfruttamento, Cgil, Rossi, Milone e Lega applaudono all'operazione: "Finalmente colpiti gli sfruttatori"

Commenti positivi per l'indagine che ha portato in carcere un imprenditore cinese. Brezzo (Filctem): "Sarebbe interessante sapere quali sono le aziende per le quali lavorava la ditta sfruttatrice e chiedergliene conto"

Filctem-Cgil, a proposito dell'arresto dell'imprenditore cinese, finito in carcere con l'accusa di sfruttamento dei lavoratori: "Finalmente lo sfruttamento è chiamato col proprio nome". A dirlo è la Filctem-Cgil.

"Apprendiamo con soddisfazione che, per la prima volta, è stato contestato lo sfruttamento lavorativo in una confezione che produceva illegalmente - dichiara Massimiliano Brezzo, segretario della Filctem di Prato e di Pistoia - Lo avevamo sollecitato più volte pur consapevoli delle difficoltà da superare per chi avrebbe dovuto farlo. Ringraziamo Asl, Procura e carabinieri che hanno collaborato all'operazione e hanno svolto le indagini. Più volte abbiamo dichiarato che le leggi esistono, il problema è la loro applicazione. Quanto provato in questa indagine, grazie alle telecamere, è da anni la condizione di sfruttamento alla quale sono sottoposti migliaia di lavoratori di ogni etnia. Ora sarebbe interessante sapere quali sono le aziende per le quali lavorava la ditta sfruttatrice e chiedergliene conto".

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Regione Enrico Rossi: "Un'operazione importante - dice - che ha permesso, forse per la prima volta in Italia, di applicare l'articolo 603 bis del codice penale che estende al datore di lavoro le norme sul caporalato".

"Desidero innanzi tutto ringraziare la Procura di Prato, i carabinieri e quanti hanno lavorato alle indagini. Ma un ringraziamento speciale – sottolinea il presidente – va agli operatori della Regione Toscana da anni impegnati nel progetto 'Prato Lavoro Sicuro' perché l'operazione di oggi è scaturita anche dagli accertamenti che quotidianamente svolgono sul territorio. Ed è per noi grande motivo di orgoglio".

Infine la Lega di Prato che si unisce al coro di commenti soddisfatti: “La prestigiosa attività condotta dall'Arma dei carabinieri, che ha portato alla luce un grave caso di sfruttamento lavorativo – si legge in una nota della segreteria -, evidenzia quanto la nostra città non sia stata adeguatamente attenzionata in merito a temi importanti come quello dell'illegalità lavorativa; ciò a fronte dell'inerzia dell'amministrazione comunale di Prato sulla sicurezza. Oggi, purtroppo, siamo di fronte ad un sistema all'interno del quale numerose aziende lavorano e si arricchiscono con l'illegalità. Un fenomeno, questo, su cui la Lega, quando sarà al governo della città, interverrà in modo risoluto e concreto affinché sia stroncato una volta per tutte”.

Tra i commenti da registrare anche quello di Aldo Milone di Prato Libera e sicura: "inalmente un provvedimento restrittivo nei confronti di titolari di aziende cinesi che sfruttavano, come nel caso in questione, 16 operai loro connazionali - dice - Un plauso alla Procura che ha lanciato un segnale chiaro nei confronti di questi sfruttatori. Dispiace che la permanenza in carcere sarà sicuramente breve ma è un segnale che può valere per il futuro. Questo episodio dovrebbe ancora di più invogliare il legislatore, (spero che i parlamentari pratesi presentino un disegno di legge in proposito), a modificare, come sto chiedendo da mesi, il reato di associazione mafiosa, comprendendo anche queste forme di sfruttamento che sicuramente fanno capo ad un'organizzazione".