Arresto Messina Denaro, Nicolosi: "Resa giustizia alle vittime dei Georgofili"

Il procuratore capo di Prato fece condannare per le stragi del 1993 il boss mafioso, arrestato oggi a Palermo dopo 30 anni di latitanza. Quell'estate passata in una villa di Forte dei Marmi insieme ai fratelli Graviano

nadia tarantino

Insieme ai colleghi Piero Luigi Vigna, Gabriele Chelazzi, Alessandro Crini e Francesco Fleury, l'attuale procuratore della Repubblica di Prato, Giuseppe Nicolosi, formò il pool investigativo sulle stragi del '93. Oggi che è arrivata la parola fine alla latitanza del boss Matteo Messina Denaro, Nicolosi parla di quegli anni, di quelle inchieste, di quel lavoro che lo ha impegnato duramente e a lungo.“Ho provato soddisfazione, soddisfazione per il riconoscimento del grande lavoro dei colleghi e delle forze di polizia. Lo Stato c'è anche se i tempi qualche volta sono lunghi, in questo caso per via delle difficoltà a realizzare una cattura difficilissima. Un plauso a chi ha operato per arrivare a questo grande risultato”.“Mi sono occupato di Matteo Messina Denaro all'epoca delle stragi e posso dire, come poi attestato dalla sentenza di primo grado che ha trovato conferma nei gradi successivi, che parliamo di una persona che ha avuto un ruolo fondamentale nella campagna stragista del '93. E' stato arrestato una delle firme di quell'attentato”.“Appurammo a suo tempo un legame che però non definirei un legame con le persone. Direi piuttosto che c'è stato un periodo in cui Messina Denaro ha frequentato la Toscana. Nell'estate del '93, quando era già latitante, insieme ai fratelli Graviano soggiornò in una splendida villa a Forte dei Marmi. Passò quell'estate, in piena campagna di stragi, in Versilia”.“Di latitanze eccellenti ce ne sono state, da Riina a Provenzano fino a quella conclusa ora di Messina Denaro. C'è la copertura che offre il territorio, un territorio nel quale si viaggia con i pizzini, capace di bypassare i moderni mezzi di comunicazione. Ecco che diventa difficile il lavoro investigativo basato sulle tecniche innovative, servono investigazioni di altro tipo che richiedono tempo”.“Sinceramente no. La storia delle latitanze ha dimostrato che poi ogni latitanza finisce, ed è finita pure questa. Per noi, a Firenze, è indubitabilmente anche un segno di giustizia perché Matteo Messina Denaro è stato riconosciuto con un ruolo molto importante nell'organizzazione delle stragi del '93 e dell'attentato ai Georgofili in particolare. La base toscana per quel fatto era a Prato, anche questo frutto della sua opera”.“Era chiaro che venisse catturato a casa, mi aspettavo che succedesse a Castelvetrano, nel suo regno. In ogni caso fa poca differenza Palermo o Castelvetrano, siamo certamente nel suo territorio”.“Il mio pensiero va a Gabriele che tanto ha operato per definire tutte le responsabilità di quei fatti. Sento salire la commozione a sapere quale sarebbe stata la sua soddisfazione in questo momento, la soddisfazione nel vedere riconosciuto questo enorme lavoro”.“Una singolare coincidenza, bene che sia stato così”.