02.12.2019 h 15:05 commenti

Arresto bis per lo spacciatore: trovato dalla polizia con un chilo di cocaina

L'uomo era già stato arrestato in estate, anche allora dopo essere stato trovato con un'ingente quantità di sostanza stupefacente. L'operazione della Squadra Mobile scattata domenica a Campi Bisenzio

Era stato arrestato la scorsa estate dopo essere stato trovato con un'ingente quantità di cocaina, ma una volta scarcerato era tornato alla vecchia professione di spacciatore. Si tratta di un albanese di 45 anni, residente a Campi Bisenzio, arrestato nuovamente dai poliziotti dell'Antidroga che gli hanno sequestrato un altro chilo di cocaina.

L'operazione è scattata domenica 1 dicembre quando gli agenti della Squadra Mobile, appostati vicino alla casa dell'albanese, lo hanno sorpreso mentre stava recuperando lo stupefacente da un'auto in sosta. Il pusher era in compagnia di un connazionale 19enne, bloccato successivamente in un pub.

Il 45enne, quando ha visto i poliziotti, ha cercato di scappare ma è stato bloccato nel giro di poco. Nel pacco che aveva prelevato dall'auto c'erano sette involucri per un totale di un chilo di cocaina. A casa dell'uomo trovati poi circa mille euro in contanti. Anche a casa del 19enne è stata trovata della cocaina suddivisa in dosi e pertanto anche per lui è scattata la denuncia. Il 45enne, invece, è stato nuovamente arrestato. Secondo al Questura la droga sequestrata era destinata ad essere venduta all'ingrosso a spacciatori di medio livello.