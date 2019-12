04.12.2019 h 11:11 commenti

Arrestato un carabiniere in servizio a Prato, è accusato di rapina

Sono stati i colleghi ad eseguire stamani l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura. In manette altri due complici che si aggiungono a tre rapinatori presi ad agosto. Il colpo a Galciana aveva fruttato 11mila euro

E' accusato di aver ideato una rapina a due cinesi, marito e moglie. Il presunto basista è un carabiniere della sezione radimobile di Prato, l'appuntato Ennio Serino, 36 anni, campano come gli altri cinque finiti in carcere con la sua stessa accusa: concorso nella rapina messa a segno lo scorso maggio nell'abitazione delle vittime, in via Foscolo. Ad arrestarlo, su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato, sono stati i colleghi del Nucleo investigativo nella mattina di oggi, mercoledì 4 dicembre. L'ordinanza è stata notificata mentre l'appuntato era in servizio alla caserma di via Picasso. Il militare è stato sospeso dal servizio. Altri carabinieri sono andati ad arrestare i due presunti complici: Vincenzo Russo, 45 anni, e Giuseppe Zanfardino, 41, entrambi venditori ambulanti di frutta e verdura nella zona del Macrolotto 0. Gli arresti di oggi si aggiungono a quelli fatti ad agosto in provincia di Napoli; in manette erano finiti i tre rapinatori materiali che si presentarono a casa di marito e moglie (lei in avanzato stato di gravidanza) spacciandosi per carabinieri che dovevano fare una perquisizione: Michele Langella Esposito, 60 anni, Antonio D'Avino, 38, e Giuseppe Riano, 33. E' stato anche grazie alla loro confessione che le indagini, coordinate dai sostituti Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi, sono arrivate alla svolta ( leggi ).Dalla scorsa estate i carabinieri hanno cominciato a raccogliere elementi utili a mettere insieme il mosaico che ha portato in carcere il collega, medaglia d'argento al valor civile per aver salvato, nel 2012, un uomo rimasto intrappolato nella sua auto in fiamme. Stando agli investigatori, sarebbe stato l'appuntato a individuare le vittime e a decidere il giorno per portare a termine il colpo perché, dalle sue informazioni, sapeva che in quella casa ci sarebbero stati tra gli 80 e i 100mila euro in contanti. A ingaggiare i tre malviventi sarebbero stati i fruttivendoli, amici del carabiniere. Qualche giorno prima della rapina, dalla Campania uno dei rapinatori sarebbe venuto a fare un sopralluogo e al suo pernottamento, in un albergo della città, ci avrebbe pensato l'appuntato che il giorno della rapina si dette malato al lavoro per avere il tempo – sono convinti gli investigatori – di assicurarsi che il colpo, così come era stato organizzato, andasse per il verso giusto. I tre malviventi si finsero carabinieri con tanto di pettorina, paletta e un decreto di perquisizione. La rapina fruttò solo 11mila euro, o almeno questo denunciarono i cinesi. E sul già magro bottino i tre rapinatori avrebbero tentato di fare la cresta parlando ai complici di una cifra più bassa ma dimenticando che il carabiniere aveva accesso alle denunce e questo fu fonte di discussione.A mettere i carabinieri sulle tracce dei primi arrestati furono le immagini di una delle telecamere di sicurezza installate nella casa dei cinesi. Quando i finti carabinieri fecero irruzione, misero fuori uso un dispositivo senza accorgersi che, un po' più nascosto, ce n'era un altro che li stava riprendendo."Determinante è stato il contributo dei carabinieri - le parole del procuratore Giuseppe Nicolosi - se è stato possibile arrivare al risultato di oggi è merito loro che hanno indagato con professionalità e senza riserve".