25.05.2020

Finisce in carcere lo scippatore seriale con il pallino per le donne cinesi

La squadra mobile lo ha accompagnato in carcere su esecuzione di ordinanza cautelare. In uno dei due episodi contestati il bottino è stato di oltre 1.800 euro

E' considerato un vero e proprio scippatore seriale, con una preferenza particolare per le donne di origine cinesi, l'uomo di 40 anni portato in carcere oggi, 25 maggio, dalla squadra mobile di Prato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Due i fatti contestati, avvenuti a febbraio in via Pistoiese, poco prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria, ai danni di altrettante cinesi. In un caso il bottino è stato più che cospicuo, ben 1.800 euro in contanti. Il quarantenne, di cui la polizia non ha specificato la nazionalità, ha precedenti penali analoghi. Il suo modus operandi era sempre lo stesso: a bordo di un'auto si avvicinava alla vittima prescelta che camminava lungo la strada e dopo essersi sporto dal finestrino, le strappava la borsa. Un copione che almeno per un po' dovrà tenere nel cassetto.

Edizioni locali collegate: Prato

