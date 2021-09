14.09.2021 h 12:30 commenti

Arrestato sacerdote: organizzava festini a luce rossa con la droga acquistata grazie alle offerte dei parrocchiani

Messo ai domiciliari don Francesco Spagnesi, ex parroco della Castellina ed ex correttore della Misericordia. Procura e Squadra mobile lo accusano di aver fatto arrivare ingenti quantitativi di cocaina e Gbl che poi utilizzava per le feste in una casa nella sua disponibilità

Don Francesco Spagnesi, che da pochi giorni ha lasciato gli incarichi di parroco dell'Annunciazione alla Castellina e correttore dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, è stato arrestato dalla Squadra mobile diretta da Alessandro Gallo nell'ambito di un'indagine su festini a base di cocaina e di Gbl, la 'droga dello stupro'. Il parroco, 40 anni, è stato messo agli arresti domiciliari nell'abitazione adiacente la chiesa, dopo che il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Francesca Scarlatti, ha accolto la richiesta di misura cautelare presentata dal sostituto Lorenzo Gestri. Le accuse sono spaccio e importazione di sostanze stupefacenti. Il sacerdote è difeso dagli avvocati Costanza Malerba e Federico Febbo.

Gli investigatori sono arrivati a don Spagnesi dopo l'arresto, alla fine di agosto, di un pratese, Alessio Regina, 40 anni, accusato di importare droga dall'Olanda. Non un arresto come gli altri quello di Regina, ma la chiave di accesso a uno scenario del tutto inaspettato. Secondo quanto ricostruito dalla Mobile, i due indagati avrebbero importato dall'estero, nel corso del tempo e forse già dal 2019, quantitativi di Gbl compresi tra mezzo litro e un litro per volta (migliaia le dosi che si possono ricavare da tali quantità), mentre la cocaina sarebbe stata acquistata attraverso i canali di spaccio locali. La droga, stando sempre alle indagini, sarebbe stata pagata con le offerte dei parrocchiani e destinata a persone contattate tramite siti di incontri e scelte per la loro inclinazione sessuale.

I festini sarebbero stati organizzati in un'abitazione nella disponibilità dell'altro indagato, nella zona di Figline. Gli inquirenti avrebbero non solo trovato tracce degli appuntamenti sul telefonino del sacerdote, ma avrebbero finora identificato una decina di partecipanti su un totale di circa 200 contatti. Tutti maggiorenni, consenzienti e residenti nell'area fiorentina (diversi i professionisti), i frequentatori delle serate sono stati già sentiti dagli investigatori e avrebbero confermato i fatti.

Don Spagnesi, seguendo ancora la ricostruzione fornita dagli inquirenti, avrebbe invitato parrocchiani e conoscenti a far fronte a continue opere di carità e questo gli avrebbe consentito di mettere insieme i soldi necessari all'acquisto della cocaina e della 'droga dello stupro'.

Le indagini non sono ancora chiuse: la Squadra mobile punta a individuare altri partecipanti agli incontri e a calcolare l'ammontare delle somme sottratte alla Diocesi attraverso modalità truffaldine che hanno fatto numerose vittime tra i fedeli.





