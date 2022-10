07.10.2022 h 10:03 commenti

Arrestato per stalking, appena esce dal carcere torna a minacciare la ex e il nuovo compagno: condannato

I fatti risalgono al 2016 e sono andati avanti per circa un anno. Secondo quanto ricostruito, l'uomo contattò un conoscente con precedenti anche per omicidio: obiettivo, farla pagare alla coppia

Era già finito in carcere per aver reso la vita della ex un inferno, ma una volta uscito ha fatto lo stesso con il nuovo compagno della donna e ieri, giovedì 6 ottobre, è stato condannato dal tribunale di Prato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per atti persecutori. Protagonista un uomo di 52 anni, originario di Napoli ma residente nella provincia di Pistoia. Le accuse sono state ricostruite dal pubblico ministero Laura Canovai che ha ripercorso i lunghi mesi di minacce, pedinamenti e aggressioni nei confronti di un operaio a cui voleva far pagare il fatto di essersi messo con la sua ex e aver intrapreso con lei una convivenza. La vicenda risale al 2016 ed è continuata per circa un anno. Stando a quanto accertato, l'imputato contattò addirittura un suo conoscente, un pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio, dicendosi disponibile a pagare pur di farla pagare alla coppia e a anche all'ex cognato. Un proposito espresso anche il giorno dell'arresto: “Non è che ci metto tanto ad andare a Napoli a comprare una pistola e a sparargli”, disse davanti alle forze dell'ordine.

Pesanti le conseguenze sia per la donna che per il nuovo compagno, preda di un forte stato di ansia e stress e costretto a cambiare le proprie abitudini per evitare di incappare nel rivale. Tanta la paura che, in un'occasione, l'uomo si allontanò da casa senza dare più notizie di sé ai familiari per paura di venir in qualche modo trovato dal 52enne.



