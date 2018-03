28.03.2018 h 13:53 commenti

Arrestato ladro di carburante sorpreso a prelevare gasolio da un camion parcheggiato

E' stato il proprietario dei veicolo a cogliere sul fatto il malvivente. I due hanno avuto una colluttazione e il ladro è riuscito ad allontanarsi. I carabinieri lo hanno poi rintracciato. Recuperati 125 litri di gasolio travasati in taniche

Ha sorpreso il ladro di carburante, un uomo che, con un tubo di gomma, stava prelevando gasolio dal serbatoio del suo camion parcheggiato. Il proprietario dei mezzo, che era in compagnia della moglie e della figlia di cinque anni, ha cercato di fermare il malvivente e tra i due è scoppiata una colluttazione. Il ladro alla fine è riuscito a scappare ma è stato intercettato dai carabinieri, prontamente avvertiti, ed arrestato. Si tratta di un pregiudicato campano di 45 anni, attualmente sottoposto all'obbligo di firma presso i carabinieri di Montale dove risiede. Recuperati 125 litri di gasolio che erano già stati travasati in taniche che erano state nascoste poco distante dal punto in cui il camion era parcheggiato.











