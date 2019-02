01.02.2019 h 18:43 commenti

Arrestato in discoteca con ecstasy e ketamina, torna subito libero con l'obbligo di firma

I carabinieri hanno effettuato un controllo all'interno di un locale molto frequentato dai cinesi

E' stato trovato all'interno della discoteca "Tian San" con 10 pasticche di ecstasy e altrettante bustine di ketamina, per un totale di quasi 31 grammi. Per questi motivi uno spacciatore cinese, già pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo. Il controllo è scattato intorno alle 23 di ieri sera, 31 gennaio,, all'interno del locale molto frequentato dai cittadini cinesi. Addosso al pusher sono stati trovati anche 610 euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Stamani lo spacciatore è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto disponendo la scarcerazione con obbligo di firma.