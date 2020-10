13.10.2020 h 11:50 commenti

Arrestato il titolare di una stireria: faceva lavorare otto connazionali irregolari

Il controllo dei carabinieri di Montemurlo ha fatto scoprire l'ennesimo caso di sfruttamento della manodopera in un'azienda a conduzione cinese

Il titolare di una stireria di Montemurlo è stato arrestato dai carabinieri per sfruttamento di mano d'opera e per la violazione delle leggi sull'immigrazione. L'uomo, un 51enne di nazionalità cinese, faceva lavorare nella sua azienda otto connazionali risultati irregolari in Italia. Anche gli operai sono stati denunciati per ingresso illegale nel territorio dello Stato e affidati all’ufficio immigrazione della Questura per l’avvio delle pratiche per l’espulsione.

Il controllo nell'azienda è stato fatto dai militari della tenenza di Montemurlo che, al momento dell'ispezione, hanno trovato alle macchine gli otto cinesi poi risultati privi di permesso di soggiorno.



