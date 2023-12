E' stato identificato e arrestato dalla polizia il giovane che lo scorso 1 settembre ferì gravemente un 72enne intervenuto a difesa di una ragazza che era stata picchiata in strada . L'episodio, che suscitò molto clamore in città, avvenne nella zona degli Abatoni a Santa Lucia. Gli investigatori della Squadra Mobile, intervenuti insieme alle Volanti, fin da subito avviarono le indagini per risalire al picchiatore e ieri, 13 dicembre, hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 24enne di nazionalità marocchina, regolare in Italia ma con precedenti di polizia, anche per stupefacenti. Il giovane è stato portato in carcere in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per il reato di lesioni aggravate.