03.12.2022 h 13:58 commenti

Arrestato con un chilo di ketamina ma il tribunale lo rimette in libertà

Il sessantacinquenne è stato arrestato dalla squadra mobile di Prato in via Pistoiese. La droga avrebbe fruttato 60mila euro una volta messa sul mercato

Nascondeva mille grammi di ketamina in una confezione per prodotti alimentari il cinese di 65 anni scoperto e arrestato mercoledì 30 novembre dalla Squadra mobile di Prato. L'uomo, con precedenti per droga e residente a Campi, è stato fermato in via Pistoiese. Ai poliziotti ha detto che il pacchetto conteneva prodotti alimentari ma il suo fare nervoso ha insospettito gli agenti che hanno aperto l'involucro trovando la droga. Una volta spacciata sul mercato avrebbe fruttato 60mila euro.

Il 65enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato alla Dogaia.

All'udienza il giudice lo ha rimesso in libertà pur convalidando l'arresto. Il suo difensore, l'avvocato Giuseppe Nicolosi, ha dimostrato che l'uomo non era a conoscenza del contenuto del pacco. Tesi che ha evidentemente convinto il giudice tanto da disporne la scarcerazione nonostante l'ingente quantità di droga di cui è statotrovato in possesso.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus