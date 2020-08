11.08.2020 h 15:04 commenti

Arrestato baby criminale: a 15 anni ha rapinato due donne mentre rincasavano

La Squadra Mobile, al termine di un mese di indagini, ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze. Le rapine effettuate a San Paolo e Tobbiana

A soli 15 anni vanta già vari alias negli archivi delle forze dell'ordine e una serie di precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e per spaccio. E' questo il profilo del baby criminale di nazionalità marocchina che, verso le 18.30 di ieri, 10 agosto, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile, mentre si trovava alla stazione centrale. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa nei confronti del ragazzino dalla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Firenze. Il 15enne è ritenuto responsabile di due rapine avvenute a San Paolo il 7 luglio e a Tobbiana il giorno successivo, sempre a danni di donne cinesi. In entrambi gli episodi il ragazzo aveva sorpreso le sue vittime mentre rincasavano per aggredirle e rapinarle in un caso di 300 euro, nel secondo di 250. Una volta anche in presenza dei figli piccoli della vittima.

Gli accertamenti della Squadra Mobile, coordinata dal procuratore dei minori Antonio Sangermano, hanno fatto emergere la responsabilità del 15enne. A quel punto, anche in considerazione dei precedenti e del fatto che il ragazzo non risulta avere figure adulte di riferimento, la Procura ha spiccato l'ordinanza di custodia cautelare in una struttura per minori.