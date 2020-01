07.01.2020 h 14:18 commenti

Arrestato a Montemurlo lo "specialista" delle rapine ai cinesi

Tre gli episodi contestati, tutti avvenuti nell'empolese, ma sono in corso ulteriori indagini per capire se l'uomo, 27enne magrebino, abbia commesso altre rapine a Prato dove vive

Abita a Prato ed è stato individuato e arrestato a Montemurlo dai carabinieri il 27enne magrebino ritenuto "lo specialista" delle rapine in strada ai danni di cinesi.

Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Firenze ed eseguita ieri, 6 gennaio, si fa riferimento a tre episodi avvenuti a Empoli e a Sovigliana di Vinci tra il 2018 e il 2019, ma sul giovane sono in corso ulteriori indagini per accertare se e quante rapine abbia commesso a Prato. I primi accertamenti infatti, sono partiti da Prato ma le indagini si sono poi spostate a Firenze per competenza territoriale.

Continuano le ricerche del complice con cui il ventisettenne avrebbe rapinato tre cinesi in altrettanti episodi. Nel caso di Empoli, avvenuto nell'ottobre 2018, è stato buttato a terra un commerciante di 40 anni per portargli via 500 euro contenute nel portafogli. Il 16 gennaio dell'anno successivo a Sovigliana, la vittima è sempre un commerciante orientale a cui i due strappano 700 euro slogandogli il polso. Sempre in questo centro, nel marzo del 2019, la rapina a un negoziante cinese frutta 900 euro. La fuga avviene sempre a bordo di una Focus nera.