18.08.2021 h 13:21 commenti

Arrestati tre topi d'appartamento, avevano appena ripulito un'abitazione da soldi e preziosi

Due degli arrestati sono fratelli e in passato hanno fatto parte della banda del Soccorso. Il complice è cinese come il proprietario di casa presa di mira dai tre

Avevano appena rubato in un'abitazione in via Botticelli mettendo nel sacco 7mila euro in contanti, occhiali da sole griffati e un costosissimo orologio del valore di 20mila euro, ma sono stati braccati e fermati dalla polizia prontamente intervenuta su segnalazione. A finire in manette all'alba di stamani, 18 agosto, un cinese di 39 anni, regolare e domiciliato in città, pregiudicato per reati contro il patrimonio, e due fratelli italiani di 31 e 27 anni, noti alle forze dell'ordine perchè on passato facevano parte della cosiddetta banda del Soccorso, resasi responsabile di numerose rapine in strada ai danni di cinesi. Nonostante il passare degli anni, gli obiettivi non sono cambiati molto. L'abitazione ripulita dai tre infatti, è di un quarantenne cinese. Si trova al secondo piano di una palazzina. L'uomo non ha chiuso adeguatamente la porta prima di andare a dormire e per i tre aprirla è stato un gioco da ragazzi. Qualcuno però, li ha visto aggirarsi in modo furtivo attorno al condominio e ha chiamato la polizia. Nel frattempo il proprietario di casa si è svegliato e ha provato a inseguire i tre ladri. Gli agenti sono arrivati appena in tempo per vederne uno dall'abitazione e per bloccarne un altro nel sottoscala nonostante i ripetuti spintoni. Poco dopo sono stati individuati e fermati anche gli altri due, nascosti nel giardino condominiale.

Dovranno rispondere di furto in abitazione e il fratello più giovane anche di resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata interamente restituita al legittimo proprietario.