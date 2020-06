27.06.2020 h 11:06 commenti

Arrestati due spacciatori, uno dei due ha ingoiato 14 ovuli di eroina

Le doppie manette sono scattate ieri durante un'attività antidroga dei carabinieri di Prato. Il primo arresto è scattato in via Strozzi, l'altro alla stazione

Sono due le persone arrestate ieri, 26 giugno, dai carabinieri di Prato nel corso di una serie di controlli contro lo spaccio cittadino. Il primo arresto è scattato in via Strozzi dove i residenti da tempo segnalavano brutte frequentazioni. I militari hanno sorpreso un marocchino di 21 anni pregiudicato, già gravato dal divieto di dimora nel comune di Torino, mentre cedeva varie dorsi di hashish a tre giovani di Prato, Quarrata e Sesto Fiorentino.

Il secondo arresto è scattato alla stazione centrale dove un nigeriano di 21 anni, senza fissa dimora, ha ingoiato 14 involucri di eroina non appena ha visto i carabinieri. Gli ovuli sono poi stati espulsi all'ospedale di Prato. Gli arrestati si trovano nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del processo per direttissima.