26.06.2019 h 10:15 commenti

Arrestati due spacciatori, i carabinieri sequestrano cocaina e eroina

In manette due uomini di 40 e 28 anni. Segnalato alla prefettura un tossicodipendente. Gli arresti sono avvenuti ieri a Seano e in via Rota a Prato

Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri in due distinte operazioni portate a termine ieri, martedì 25 giugno. In manette sono finiti un tunisino di 40 anni senza fissa dimora e un nigeriano di 28. Il primo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo che lo hanno visto scambiare qualcosa con un giovane pratese; intervenuti, hanno sequestrato una dose di cocaina. Lo scambio è avvenuto a Seano. Il quarantenne è stato portato al comando provinciale per gli ulteriori accertamenti, mentre il tossicodipendente è stato segnalato alla prefettura per uso di stupefacenti. Il secondo arresto è stato fatto dai carabinieri di Montemurlo che sono intervenuti in via Rota a Prato dopo aver ricevuto diverse telefonate da parte dei residenti che segnalavano un continuo viavai di persone sospette nei giardini pubblici. I militari hanno notato il nigeriano, lo hanno seguito per un po' e dopo sono intervenuti. Il ventottenne era intento a recuperare quattordici involucri di eroina precedentemente nascosti alla base di un albero. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato.



Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus