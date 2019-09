26.09.2019 h 17:15 commenti

Arrestati dopo il furto ma la giudice li scarcera senza nessun obbligo nonostante fossero pluripregiudicati

Arrestati dai carabinieri e scarcerati nel giro di 24 ore due uomini accusati di aver rubato attrezzi per il giardinaggio da due abitazioni in via delle Fonti

E' durata poco più di 24 ore la detenzione di due moldavi arrestati all'alba di ieri, mercoledì 25 settembre, dai carabinieri di Prato mentre, assieme a due complici che sono riusciti a fuggire, stavano caricando su un'auto attrezzi per il giardinaggio rubati da due diverse abitazioni in via delle Fonti. I due, entrambi pluripregiudicati e uno attualmente sottoposto all'obbligo di firma a Monza per precedenti furti, sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Prato Francesca Sordi che ha accolto la tesi difensiva convenendo con l'avvocato che non vi fossero elementi sufficienti a sostenere l'accusa tradotta in arresto. Malumore tra le forze dell'ordine impegnate giorno e notte nel controllo del territorio e nelle repressione dei reati.

I due moldavi, 29 e 26 anni, ieri mattina hanno cercato di sottrarsi alle manette fuggendo nei campi vicini al distributore di carburante in viale Leonardo da Vinci dove una pattuglia dei carabinieri li aveva notati armeggiare attorno ad un'automobile con vari attrezzi per il giardinaggio, tra cui un tagliaerba, una smerigliatrice e una sega circolare. Materiale rispetto al possesso del quale non avevano saputo fornire una giustificazione.



Edizioni locali collegate: Prato

