Arrestati dalla polizia e portati alla Dogaia tre pregiudicati ricercati

Su due di loro pendevano ordini di carcerazione per condanne passate in giudicato, mentre un terzo ha avuto l'aggravamento della misura cautelare

Tre pregiudicati sono stati rintracciati a arrestati negli ultimi giorni dai poliziotti della sezione Catturandi della Squadra Mobile di Prato. Su due di loro pendevano ordini di carcerazione per condanne passate in giudicato, mentre un terzo ha avuto l'aggravamento della misura cautelare.

In carcere sono così finiti un cittadino romeno di 40 anni, un 45enne marocchino e un nigeriano di 35 anni. Il primo, senza fissa dimora ma gravitante su Prato da almeno 15 anni, molti dei quali passati dietro le sbarre, dovrà scontare nove mesi di reclusione per una condanna divenuta definitiva per un episodio di violenza, minacce e millantato credito nei confronti di agenti di polizia avvenuto nel 2015. Il marocchino, invece, ha ricevuto una condanna definitiva a due anni sette mesi e 14 giorni di reclusione per spaccio, in seguito ad un'indagine della stessa Mobile pratese che aveva portato nel 2019 al sequestro di oltre tre etti di sostanza stupefacente. Il nigeriano, infine, già sottoposto a misura cautelare, aveva messo a segno un furto in un bar di Galceti. E questo gli ha aperto le porte della Dogaia.