15.07.2020 h 17:56 commenti

Arrestati dai carabinieri tre pusher sorpresi con ketamina e pasticche di ecstasy

Le operazioni sono scattate tra domenica sera e stanotte. Due degli spacciatori trovati nel parcheggio di una sala slot, dove si recano anche per giocare e così "ripulire" i soldi ricavati vendendo droga

Doppia operazione dei carabinieri del Reparto operativo che, tra domenica e stanotte, hanno arrestato tre pusher cinesi, sequestrando ketamina, amfetamine e pasticche di ecstasy. Due degli spacciatori sono stati trovati nel parcheggio di una sala slot: secondo i carabinieri la loro presenza lì era motivata non solo dallo spaccio ma anche dall'utilizzo delle slot per "ripulire" il denaro ricavato dalla vendita della droga. Giocando, e vincendo, possono infatti giustificare il possesso di ingenti somme.

Il primo a finire in manette, domenica 12 luglio verso le 21, è stato un 26enne, fermato per un controllo in via Saccenti e trovato con 14 grammi di ketamina, 6 di anfetamina e 5 pasticche di ecstasy con il loro Rolex. Stesse pasticche, per un totale di 28, sequestrate anche questa notte, 15 luglio, a un 29enne e un connazionale di 26 anni, fermati dai carabinieri nel parcheggio della sala Billions. I due avevano complessivamente anche 65 grammi di ketamina suddivisa in bustine.

Il primo arrestato è già comparsi davanti al giudice che ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli arrestati di stanotte, invece, sono stati portati in carcere.