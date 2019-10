18.10.2019 h 15:40 commenti

Arrestati con l'accusa del tentato omicidio dell'operaio che li aveva denunciati per sfruttamento, assolti

L'uomo fu travolto sulle strisce pedonali in via Visiana e puntò il dito contro gli ex datori di lavoro che aveva precedentemente indicato come i 'caporali' che lo sfruttavano nei campi e nelle vigne

nt

Accusò i suoi ex datori di lavoro di averlo investito di proposito per convincerlo a ritirare la denuncia con la quale li indicava come i 'caporali' che lo sfruttavano in campi e vigneti per una manciata di euro. I due, 57 e 59 anni, entrambi pakistani, furono arrestati a febbraio del 2017 per tentato omicidio, accusa successivamente ridimensionata a lesioni aggravate. Ieri, giovedì 17 ottobre, a distanza di oltre due anni e mezzo dal fatto, gli imputati, difesi dagli avvocati Stefano Belli e Antonino Denaro, sono stati assolti dal tribunale di Prato che non ha dato credito alla vittima, un marocchino di 52 anni che il pomeriggio del 30 gennaio 2017 fu travolto da un'auto in via Visiana mentre attraversava sulle strisce pedonali. Fu quello l'epilogo, stando alla versione del cinquantaduenne, delle ripetute minacce che i due pakistani gli avrebbero rivolto dopo essere stati denunciati per sfruttamento di manodopera. Insomma, non uno sfortunato incidente con una cinquantina di giorni di prognosi ma una vendetta. La procura chiese e ottenne l'arresto dei pakistani che hanno trascorso circa un anno tra detenzione in carcere e domiciliari. Il marocchino era un testimone chiave dell'inchiesta bis sul caporalato scaturita proprio dal suo racconto ai sostituti Antonio Sangermano e Laura Canovai. Un racconto con tanto di nomi e cognomi dei caporali e dei dettagli di un infortunio sul lavoro del quale era rimasto vittima nella primavera del 2016 quando, dopo essere caduto da un albero ed essersi fratturato una vertebra, era stato soccorso dai due pakistani e abbandonato davanti all'ospedale di Prato. Lui denunciò tutto e tutti. E denunciò di nuovo dopo l'incidente stradale a Galciana.Le difese hanno portato al giudice prove testimoniali e documentali che hanno smontato la ricostruzione della vittima che in aula, peraltro, non ha riconosciuto uno dei due uomini come quello che era seduto accanto al conducente dell'auto che lo investì. Inoltre i tabulati telefonici di uno dei imputati hanno dimostrato che nei minuti dell'incidente il cellulare era agganciato ad una cella telefonica a Impruneta, decisamente lontano da Galciana. Elementi sui quali il pubblico ministero, che ha chiesto 4 anni di reclusione per ciascuno dei due pakistani, ha replicato fornendo letture diverse compatibili, secondo il suo convincimento, con la denuncia dell'operaio marocchino.