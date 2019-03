19.03.2019 h 13:00 commenti

Arrestati a Prato marito e moglie accusati di pedofilia e tratta di esseri umani in Belgio

I poliziotti della Catturandi hanno eseguito ieri mattina un mandato di arresto europeo per gravissimi reati

Su di loro pendeva un ordine di cattura europeo emesso dalla magistratura del Belgio per gravi reati legati anche alla pedofilia. I due, una coppia di coniugi composta da un 39enne della Sierra Leone e una 36enne nigeriana, erano a Prato dove sono stati scovati e arrestati ieri mattina 18 marzo dai poliziotti della sezione Catturandi della Squadra Mobile. Marito e moglie avevano scelto una frazione della zona sud della città come loro residenza. Su loro conto qualche piccolo precedente di polizia per reati comuni. Molto più gravi, invece, le accuse mosse dal Belgio: detenzione di materiale pornografico attraverso lo sfruttamento di minori, tratta di esseri umani e associazione a delinquere. i due si trovano ora rinchiusi nel carcere di Sollicciano.

