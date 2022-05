26.05.2022 h 12:00 commenti

Arrestata la banda specializzata nei furti sulle auto davanti ai pronto moda, tre in manette

I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno colto sul fatto tre uomini in via dei Fossi. Si tratta di pluripregiudicati residenti tra Prato e Pistoia. Nel mirino i clienti, quasi tutti stranieri, che arrivano a Prato per comprare merce nei pronto moda del Macrolotto 1. Decine i colpi messi a segno

Furti ogni giorno, tutti i giorni, più volte al giorno. Arrestata dai carabinieri del Nucleo radiomobile la banda specializzata nei colpi sulle auto dei clienti dei pronto moda cinesi, nelle strade del Macrolotto 1. In manette, mentre stavano compiendo un furto in via dei Fossi, sono finiti tre nomadi pluripregiudicati di 34, 30 e 28 anni, due residenti a Prato e uno a Pistoia. Nella loro auto, una Ford bianca che i carabinieri avevano individuato da qualche giorno come quella che presumibilmente apparteneva ai malviventi, è stata trovata diversa refurtiva e attrezzi da scasso, in particolare punte di trapano usate per forzare le serrature delle macchine. Furti velocissimi che in qualche caso sono stati commessi sotto l'obiettivo delle telecamere di sorveglianza installate fuori dai pronto moda.

I tre svaligiavano le auto dei clienti, tutti commercianti e quasi sempre provenienti dall'estero, arraffando di tutto: i bagagli dei clienti (quasi sempre provenienti dall'estero), borselli, computer, telefonini, effetti personali, abbigliamento. Tra la tanta refurtiva è stato trovato anche un paio di scarpe firmate, valore 900 euro.

Secondo i carabinieri sarebbero diverse decine i furti messi a segno ma non tutti sono stati denunciati perché qualcuno neppure si è accorto che il bagagliaio era stato ripulito. In corso la restituzione della merce.

Ieri mattina, in tribunale, c'è stata l'udienza di convalida dell'arresto; disposte misure cautelari alternative al carcere. L'inchiesta è stata affidata al sostituto Valentina Cosci.



