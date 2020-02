18.02.2020 h 14:54 commenti

Arrestata ingiustamente con l'accusa di aver intascato mazzette, lo Stato deve risarcire dipendente Asl

Risarciti otto giorni di arresti domiciliari e le ripercussioni dovute al clamore mediatico suscitato dall'inchiesta. I fatti risalgono al 2016: l'arresto scattò anche per un altro dipendente Asl che invece è stato condannato e licenziato

Ingiusta detenzione e danno all'immagine. La Corte d'Appello di Firenze ha condannato il ministero dell'Economia a risarcire Tatiana Tarantino, l'ex ispettore del Dipartimento di prevenzione della Asl di Prato arrestata a febbraio 2016 con l'accusa di concussione. Insieme ad un collega, la donna finì nell'inchiesta sulle mazzette versate da imprenditori cinesi per evitare in tutto o in parte i controlli e le sanzioni nelle loro aziende. Tarantino fu completamente scagionata: le indagini degli investigatori esclusero qualsiasi suo coinvolgimento tanto che l'azienda sanitaria, dopo circa un anno di sospensione, la richiamò in servizio (la donna ha poi chiesto e ottenuto il trasferimento ad altra sede). Assistita dall'avvocato Davide Pucci, l'ispettrice si è vista riconoscere alcune migliaia di euro di risarcimento per gli otto giorni di arresti domiciliari e un indennizzo per il danno all'immagine dovuto al clamore mediatico suscitato dalla vicenda. Tatiana Tarantino si mise subito a disposizione degli investigatori, si fece interrogare dall'allora sostituto della Repubblica di Prato Antonio Sangermano, titolare dell'inchiesta, fornì elementi a riscontro delle proprie dichiarazioni e offrì un quadro completo sulla modalità di svolgimento dei controlli nelle aziende cinesi. Dichiarazioni mai sconfessate dai fatti e dai tanti accertamenti compiuti nel corso delle indagini preliminari. Il giudice delle udienze preliminari Francesco Pallini, al quale la procura aveva chiesto di archiviare la posizione dell'ispettrice, parlò nella sua sentenza di “notizia di reato infondata”.L'inchiesta della procura di Prato portò all'arresto di un altro ispettore, Massimiliano Guarneri, a carico del quale l'accusa di concussione restò in piedi fino al processo chiuso con una condanna a tre anni di reclusione. Guarneri fu licenziato in tronco dalla Asl e in seguito condannato dalla Corte dei Conti a risarcire il danno all'immagine dell'azienda sanitaria ( leggi ).