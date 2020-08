19.08.2020 h 14:27 commenti

Arrestata dalla polizia corriere della droga, ventiquattrenne trovata con più di un etto e mezzo di eroina

In manette una donna richiedente asilo. L'arresto ieri alla stazione Centrale. La droga divisa in involucri nascosti nei pantaloni

E' stata fermata alla stazione centrale di Prato subito dopo essere scesa da un treno ed è stata trovata in possesso di oltre un etto e mezzo di eroina diviso in 15 involucri nascosti nei pantaloni. Ad arrestare la donna, nigeriana di 24 anni, incensurata, residente in provincia di Firenze e titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, sono stati ieri, martedì 18 agosto, gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile che da tempo hanno intensificato i controlli nelle zone considerate più critiche e dove la percezione di sicurezza è più bassa. La donna è considerata un corriere della droga e la conferma arriva anche dalla quantità di eroina sequestrata, 163 grammi. Quando è stata bloccata, la ventiquattrenne era appena scesa da un treno proveniente da Bologna; inutilmente ha tentato di disfarsi degli involucri perché gli agenti non l'hanno mai persa di vista e immediatamente sono intervenuti per bloccarla. Non è il primo arresto di un corriere che si sposta in treno: già in passato la polizia ha arrestato nigeriani mettendo in atto operazioni come quella di ieri. La donna è stata arrestata in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in attesa del processo per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

