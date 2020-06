24.06.2020 h 15:15 commenti

Arrestata con 123 grammi di eroina nella borsetta. Processata, condannata e già scarcerata

La giovane è stata bloccata dai poliziotti della Squadra Mobile: era appena arrivata in treno da Bologna. Stamani la direttissima dove il giudice le ha inflitto al pena di due anni e otto mesi di reclusione disponendo il solo obbligo di dimora

Era arrivata in treno da Bologna, con lo scopo di rifornire di eroina gli spacciatori attivi nella zona tra via Bologna e via Guevara, ma è stata bloccata dai poliziotti della Mobile che, nel tardo pomeriggio di lunedì 22 giugno, hanno arrestato una nigeriana di 28 anni, incensurata e residente a Livorno. La donna aveva nascosto nella borsetta 11 ovuli con all'interno 123 grammi di eroina. Lo stupefacente sarebbe stato poi suddiviso in dosi e spacciato sulla piazza pratese.

Stamani, 24 giugno, la giovane è comparsa davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto per poi processarla per direttissima e condannarla a due anni e otto mesi di reclusione. Contestualmente il giudice ha disposto la scarcerazione della donna alla quale è stato imposto solo l'obbligo di dimora a Livorno.

I poliziotti dell'Antidroga da giorni tenevano d'occhio la zona dove erano segnalati movimenti di pusher.