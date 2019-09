28.09.2019 h 14:17 commenti

Arrestata commercialista, ha raggirato due clienti per oltre 50mila euro

Le truffate sono due imprenditrici cinesi che avevano incaricato la professionista di istruire i ricorsi contro alcune cartelle esattoriali ricevute dall'agenzia delle entrate. La professionista avrebbe falsificato gli atti della commissione tributaria provinciale a loro destinati

Avrebbe intascato i soldi che i clienti le consegnavano per saldare le loro pendenze tributarie indicate in documenti falsificati. E' quanto contestato dalla Procura di Prato a una ragioniera commercialista di Viareggio, da ieri ai domiciliari per truffa pluriaggravata ai danni di due imprenditrici cinesi di Prato. L'arresto in flagranza è scattato ieri, 27 settembre, da parte della guardia di finanza al McDonald's di Prato dove la donna ha ricevuto dalle vittime assegni per un totale di 52.500 euro.

L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Laura Canovai, è agli albori e con il tempo potrebbe fare emergere un nuovo caso di intrecci poco chiari e sospetti tra la comunità cinese e i colletti bianchi pratesi.

Tutto è partito da due provvedimenti della commissione tributaria provinciale di Prato indirizzati alle due cinesi: uno conteneva una sospensione e l'altro un rinvio del ricorso tributario. Entrambi sarebbero stati modificati dalla ragioniera commercialista a cui le due donne avevano dato incarico di istruire i ricorsi contro le cartelle esattoriali emesse nei loro confronti dall'agenzia delle entrate. Tali atti sarebbero stati trasformati dalla professonista in provvedimenti di conciliazione con falsa richiesta da parte dell'erario di 72.500 euro.

L'avvocato delle due vittime, insospettite dalla vicenda, ha sottoposto i due documenti alla Commissione tributaria provinciale di Prato che si è accorta subito che gli atti erano stati taroccati. E' partita quindi la segnalazione alla Procura ed è stata presentata querela da parte di entrambe le imprenditrici. Dopo gli accertamenti, la guardia di finanza ha deciso di cogliere sul fatto la commercialista. Ieri è quindi scattato il blitz subito dopo l'avvenuto pagamento di una prima tranche della somma indicata in quei documenti falsi e ammontante a 52.500 euro. Secondo quanto appreso gli assegni non avrebbero avuto intestazione.

Dopo un lungo interrogatorio, il sostituto procuratore Laura Canovai ha disposto i domiciliari per la commercialista, assistita dall'avvocato Mauro Cini. Lunedì ci sarà l'udienza di convalida di fronte al Gip.

