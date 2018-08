29.08.2018 h 12:02 commenti

Rapinò un ciclista in piazza Mercatale, condannato a 11 mesi di reclusione

L'ordine di carcerazione è stato eseguito ieri dagli uomini della squadra mobile di Prato che hanno rintracciato il nordafricano in piazza Duomo

È stato accompagnato in carcere dove sconterà undici mesi e dodici giorni di reclusione il 35enne pregiudicato algerino che nel novembre del 2015 rapinò un marocchino in piazza Mercatale. L'ordine di carcerazione è stato eseguito ieri sera, 28 agosto, dalla squadra mobile che ha trovato il nordafricano in piazza del Duomo.

Il trentacinquenne, era stato condannato il 18 agosto scorso per aver colpito alla testa con un bottiglia un marocchino dopo avergli sottratto con violenza la bicicletta. Sul posto era intervenuta una volante che aveva arrestato l’uomo in flagranza di reato. Ieri pomeriggio è stato rintracciato e accompagnato alla Dogaia dove sconterà la pena prevista.



Edizioni locali collegate: Prato

