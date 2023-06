22.06.2023 h 12:18 commenti

Armi e banconote false nascoste in casa: in manette un 28enne

I carabinieri hanno perquisito la casa del giovane a Carmignano. Una scacciacani era stata modificata in modo da poter sparare proiettili calibro 9

Nascondeva a casa una pistola scacciacani modificata in modo da poter sparare proiettili calibro 9 oltre a due coltelli a serramanico e un'altra arma ad aria compressa priva del tappo rosso. Per questo motivo un 28enne di Carmignano è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione che, nel tardo pomeriggio di ieri 21 giugno, hanno perquisito la sua abitazione.

I militari sono andati a colpo sicuro e hanno trovato, occultata in uno zainetto, la pistola scacciacani, abilmente modificata. L’arma è risultata priva di matricola e di ogni elemento distintivo. Sono stati trovati, sempre nello zainetto, 88 proiettili di cui 10 inseriti nel caricatore dell’arma, pronto all’uso, ed un coltello a serramanico a scatto della lunghezza di 30 cm. Inoltre, nascosta tra gli indumenti del comodino, è stata trovata una busta con quattro banconote da cinque euro false, mentre in un baule erano nascosti una seconda pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, e numerosi pallini, un tirapugni, un secondo coltello a serramanico, un imballaggio contenente numerose fotocopie di banconote da 50 euro, nonché due smartphone di cui non si può escludere la provenienza illecita. Nella disponibilità del 28enne anche la somma di 1.020 euro in banconote di vario taglio, ritenuta il provento della cessione di banconote false.

L’uomo è stato quindi arrestato per la detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e detenzione di banconote contraffatte, e portato alla casa circondariale di Prato.