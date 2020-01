16.01.2020 h 17:00 commenti

Armato con una pistola minaccia il titolare e rapina 500 euro in farmacia

Preso di mira l'esercizio di via Scarlatti a Borgonuovo. Un complice del bandito ha atteso sulla porta facendo da palo. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza

Armato con una pistola ha rapinato la farmacia Borgonuovo, in via Scarlatti, mentre un complice stava sulla porta a fare da palo. E' successo verso le 15 di oggi, 16 gennaio, e i due banditi sono fuggiti a bordo di una Punto blu con circa 500 euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza, dove si vede abbastanza bene in volto il bandito, che aveva solo una sciarpa per travisarsi. Il malvivente, nelle fasi della rapina, ha anche perso il caricatore della pistola. Era un giovane sui 20 anni e parlava con accento toscano.

Il farmacista era da solo nel suo negozio quando i due giovani sono entrati. Il primo si è fermato sulla porta, mentre il secondo ha estratto la pistola e l'ha puntata contro il titolare, chiedendo i soldi della cassa. Ancora non è chiaro se l'arma fosse stata vera o una riproduzione.