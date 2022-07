30.06.2022 h 15:55 commenti

Arma dei carabinieri sempre più vicina ai cittadini, incontro in Val di Bisenzio

Tutti i comandanti dei diversi livellli operativi che fanno riferimento al Comando provinciale di Prato hanno preso parte alla riunione che ha fatto il punto sulle problematiche della Vallata

Carabinieri sempre più vicini alle comunità e al territorio. Ieri, mercoledì 29 giugno, a Vernio, si è svolta una delle tappe-incontro di tutti i comandanti dei diversi livelli operativi che fanno riferimento alla Compagnia di Prato, guidata dal tenente colonnello Sergio Turini (un’altra iniziativa c’è già stata a Poggio a Caiano). L’incontro si è svolto alla fabbrica Meucci di Vernio con una visita al Museo Materia del Gruppo Colle. L’obiettivo era approfondire, nel contesto più generale della sicurezza, la conoscenza del territorio, le dinamiche sociali che caratterizzano il post pandemia e la situazione del lavoro.

Ad accogliere il gruppo il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, e quello di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno che hanno partecipato al pranzo organizzato alla locale Stazione. “Per il Comune di Vernio è stato un vero piacere e un onore mettere a disposizione la Fabbrica Meucci per accogliere i comandanti che sono impegnati su tutta la Provincia - afferma Morganti - la presenza dell’Arma su un territorio periferico e di confine come quello di Vernio ha una rilevanza fondamentale, i Carabinieri da sempre rappresentano la forza di polizia di riferimento per i nostri cittadini e a loro dobbiamo gratitudine per la vicinanza alle nostre comunità”.



