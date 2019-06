21.06.2019 h 08:59 commenti

Ariete Pvp al lavoro per costruire il futuro in serie C: confermate le pedine considerate incedibili

Ariete Prato Volley Project, tutto pronto per il prossimo campionato. Lavoro di concerto tra il presidente Galeotti e il nuovo allenatore Raffa

Conferme e colpi di mercato per l’Ariete Pvp. Prosegue a gran ritmo la costruzione della rosa della formazione che la prossima stagione avrà il compito di competere ai massimi livelli in serie C. Dopo le dimissioni di Roberto Latini e l’accordo lampo con il nuovo coach Giacomo Raffa, il presidente Fabio Galeotti ha lavorato soprattutto alla conferma delle incedibili. Un gruppo di ragazze che il tecnico aveva chiesto subito di confermare per garantirsi comunque uno zoccolo duro, una base forte su cui costruire la rosa 2019-2020. Lavoro completato nel corso di poco più di una settimana con le conferme di Matilde Bartolini in regia, Laura Filindassi e Eleonora Petri in attacco, Irene Morotti e Diletta Galli al centro e Maddalena Golfieri nel ruolo di libero. A loro si aggiungono le giovani Napolitano e Giuliani provenienti dalla buonissima stagione di serie D al Viva Volley.

Come detto un’ossatura importante e non scontata, viste le tante offerte giunte alle ragazze negli scorsi giorni, che consente a Raffa una partenza serena e di poter poi lavorare su giovani di prospettiva da inserire nel gruppo. E, proprio in questo senso, la società ha fatto registrare i primi due colpi di mercato assicurandosi le prestazioni di due attaccanti di prospettiva come Alice Nocentini e Benedetta Scarpelli. Entrambe arrivano dal San Michele e quindi sono per così dire delle “fedelissime” del neo tecnico pratese. Entrambe sono giovani ma con buone esperienze in categoria. La prima infatti è del ’99 e vanta già un torneo di B2 ed uno di C. La seconda, classe 2000, faceva parte della rosa di serie C del San Michele dello scorso anno.

Arrivi importanti ma che non completano la rosa dell’Ariete Pvp. I dirigenti pratesi sono infatti alla ricerca adesso di un opposto e di una secondo palleggiatore. Vicino alla definizione proprio il primo ruolo con ben tre nomi sul taccuino di Galeotti che nei prossimi giorni sciogli

Intanto si muove anche il mercato allenatori ed in questo caso l’Ariete deve registrare un’uscita importante con l’addio di Martina Spagnoli che, dopo i successi con la sua Under 13, è passata all’Euroripoli alla corte di Matteo Morettini.



Edizioni locali collegate: Prato

