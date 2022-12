27.12.2022 h 10:50 commenti

Troppo smog a Poggio a Caiano, ordinanza del sindaco per ridurre l'inquinamento

Ridotte da 11 a 10 ore le ore di accensione degli impianti di riscaldamento e stop alla circolazione dei veicoli più vecchi nelle aree urbane. Ordinanza in vigore dal 27 dicembre al 2 gennaio

A Poggio a Caiano si sono raggiunti i valori limite dell'indice di criticità per la qualità dell'aria. Per ridurre l’inquinamento atmosferico, il sindaco Francesco Puggelli ha firmato un'ordinanza per limitare l'emissione di PM10 nell'atmosfera su tutto il territorio comunale.

Da oggi, 27 dicembre, e fino alle 24 del 2 gennaio 2023 quindi, il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, alimentati a gasolio e a biomassa (con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti a cliniche o case di cura o assimilabili, scuole materne e asili nido) è ridotto da 11 ore a 10 ore. L' utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.

Per quanto riguarda la circolazione dei veicoli è obbligatorio lo spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata ed è vietata la circolazione nell'area urbana dei seguenti veicoli: autovetture diesel euro 2 ed euro 3 e veicoli commerciali diesel euro 2