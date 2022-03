18.03.2022 h 08:19 commenti

Aree Peep, "riscattare" gli alloggi costerà meno. A breve l'approvazione dei nuovi valori

La nuova legge nazionale impone due tetti massimi in base alla tipologia dell'immobile. Il Comune prevede di incassare centomila euro in meno rispetto al passato

A breve chi abita in area Peep spenderà meno per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà. L'amministrazione comunale sta per approvare il recepimento della nuova normativa nazionale entrata in vigore questa estate che incide sul calcolo della base imponibile inserendo due tetti massimi al corrispettivo da versare alle casse comunali per togliere ogni vincolo e diventare pienamente proprietari agli immobili. I tetti sono 5mila euro e 10mila euro, in base alla tipologia e alla grandezza dell'alloggio. Attenzione. Valore massimo significa che chi sta dentro i due parametri, pagherà quella specifica cifra; chi invece li supera, dovrà sborsare solo il tetto massimo previsto per la propria tipologia di appartamento. Ad esempio: nel caso il corrispettivo per riscattare un immobile appartenente alla seconda tipologia, ammonti a 8mila euro, il cittadino pagherà comunque 8 mila euro. Se invece l'importo fosse di 11mila euro, ne pagherà solo 10mila. Questo significa che le casse comunali introiteranno meno soldi. La previsione per il 2022 è di 150mila euro contro i 250mila dell'anno precedente. E' una previsione prudenziale perché non è detto che chi abita negli alloggi Peep voglia trasformare il diritto di superficie in proprietà. Al momento lo ha fatto il 30% del totale. Secondo un calcolo approssimativo degli uffici comunali, oltre mille famiglie non si sono ancora decise. L'abbassamento del costo potrebbe incentivare la decisione. A chi non ha particolare fretta, il Comune consigli di aspettare perché entro pochi giorni approverà i nuovi valori.

Ieri, intanto il consiglio comunale ha dato il via libera alla delibera che conferma a Vergaio, Pizzidimonte e Galcetello i nuovi lotti Peep da realizzare. Nel 2022 sarà dato corso alla cessione solo a una parte di essi con una previsione di entrata di oltre 385mila euro.