Area ex Toscoblok, via all'esproprio per trasformarla in un parcheggio

Un punto strategico all'ingresso di Poggio e a pochi passi dal centro. Intanto l'amministrazione comunale è al lavoro sul progetto definitivo

Il Comune di Poggio a Caiano ha approvato l’adozione della variante urbanistica sull'area "ex Toscoblok" in vista della sua futura trasformazione in un parcheggio. Un punto particolarmente strategico per lo sviluppo turistico del comune mediceo perchè si trova all'ingresso, non appena si supera il Ponte al Mulino, vicino alle Scuderie e al centro del paese.

Per arrivare a questo obiettivo, di cui si parla da decenni, è prima necessario prevedere su questo lotto il vincolo preordinato all’esproprio. Si tratta di un primo, importante passo per l’acquisizione da parte del Comune dell’area. Il futuro intervento garantirebbe di far fronte all’attuale carenza di posti auto nel centro storico di Poggio, resa particolarmente evidente in occasione di eventi e manifestazioni che attirano visitatori dai comuni limitrofi. Dopo l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica, è ora vicina l’approvazione del progetto definitivo, prevista per le prossime settimane.

"A Poggio a Caiano si parla di questo parcheggio da decenni – afferma l’assessore all’urbanistica Tommaso Bertini – ma finora non si era mai arrivati ad un progetto concreto. La nostra amministrazione ha deciso di dare una risposta alle richieste che tanti cittadini hanno avanzato negli anni, per offrire finalmente un parcheggio ampio che sia di servizio al centro storico. Siamo partiti con il progetto e siamo determinati a portarlo fino in fondo: ci vorrà ancora un po’ di tempo per vedere l’opera realizzata, ma tutte le fasi preliminari stanno procedendo in maniera decisa".

"Realizzare un parcheggio in centro non è cosa da poco - commenta il sindaco Francesco Puggelli -, ma la riqualificazione del centro storico di Poggio è l’obiettivo che ci siamo dati e che stiamo portando avanti in modo concreto: una nuova piazza, il parcheggio, gli interventi sulle piste ciclabili e sul patrimonio storico. Una visione d’insieme di cui anche questo progetto è un tassello importante. Una riqualificazione generale che mette insieme bellezza e funzionalità: il parcheggio è una risposta concreta alle necessità di tanti residenti ma soprattutto delle attività commerciali. Non solo rendere Poggio bella ma anche comoda da raggiungere e parcheggiare per una passeggiata in centro. Questo documento, l’adozione della variante, oltre al valore intrinseco del progetto è indicativo anche di un modo di amministrare che si basa sull’ascolto delle reali necessità dei cittadini e agisce di conseguenza lavorando con una prospettiva di lungo termine. In dieci anni vogliamo rendere Poggio una città funzionale oltre che piacevole dove vivere".