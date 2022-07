21.07.2022 h 09:53 commenti

Area ex ospedale, si allungano i tempi per la bonifica del serpentino

Via libera della conferenza dei servizi ma servono altri due sondaggi alla presenza di Arpat. Senza intoppi l'intervento dovrebbe partire in autunno

Si allungano i tempi per la bonifica dell'area lasciata libera dalla demolizione dell'ex ospedale e dove il Comune vuole realizzare il parco urbano. Dalla recente conferenza dei servizi, che ha dato il via libera al piano di caratterizzazione proposto dall'Asl Toscana centro, ancora proprietaria dell'area, è emersa la necessità di effettuare altri due sondaggi per capire se il serpentino trovato nella zona più vicina al parcheggio interno, sia presente anche altrove. Come è noto, il marmo tipico della zona, contiene amianto e altri metalli pesanti. Può essere trattao in loco perchè non disperde tali sostanze nocive. I nuovi prelievi richiesti dovranno essere effettuati alla presenza del personale Arpat.

Fatta questa operazione, i tecnici Asl prepareranno il documento di valutazione rischi che una volta approvato da Arpat darà il via ai lavori di bonifica del serpentino. Sarà interrato nella parte della buca più vicina al luogo di ritrovamento e coperto da terra "buona" proveniente dalla realizzazione della vasca di espansione al Santo Stefano. Terra che sarà usata anche per coprire la parte della buca che resterà di proprietà dell'Asl, vicino all'ingresso. Sul resto della voragine sarà il Comune, quando diventerà proprietario, a decidere se e come riempirla.

Il passaggio di proprietà tra Asl e Comune, a fronte del versamento complessivo di 12 milioni di euro, non avverrà prima del 2023 ipotizzando che i lavori di bonifica del serpentino possano iniziare il prossimo autunno. Ci vorrà ancora tempo, quindi, per vedere quell'area trasformarsi in un parco.

(e.b.)