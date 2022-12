21.12.2022 h 15:21 commenti

Area ex Med, via libera della conferenza dei servizi alla bonifica del serpentino sul posto

Sarà sistemato nella parte della buca già contaminata e coperto da un metro di terra "buona". Per marzo l'Asl terminerà l'intervento e potrà vendere l'area al Comune

ia libera della conferenza dei servizi al piano di bonifica Asl del serpentino, il marmo verde che contiene amianto trovato sotto l’area dell’ex Misericordia e Dolce in seguito alla demolizione. Gli enti competenti hanno approvato la scelta dei tecnici Asl di interrare tutto il materiale nello parte di scavo già contaminata per poi coprirla con un metro di terra “buona” proveniente dalla vasca d’espansione in costruzione davanti al Santo Stefano.

Entro un mese sarà presentato il progetto di bonifica e partiranno i lavori che avranno una durata di circa 45 giorni. Al termine, probabilmente a marzo, avverrà il passaggio di proprietà dell’area al Comune di Prato che vuole trasformarla in un parco urbano.

Il punto sui tanti cantieri Asl in partenza o in corso è stato fatto nei giorni scorsi in un incontro tra i vertici dell’azienda sanitaria, il sindaco di Prato Matteo Biffoni ed il vicesindaco Simone Faggi.

Partiamo dal presidio ospedaliero. E’ prevista entro gennaio 2023 la fine dei lavori per la cassa di espansione per la messa in sicurezza idraulica di tutta l’area. Le portelle idrauliche sono già state installate. L’intervento terrà all’asciutto tutta la zona ma nasce in funzione della costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano che sorgerà nello spazio

tra il parcheggio riservato ai dipendenti e la palazzina dei servizi. La struttura, di quattro piani (tre fuori terra e uno interrato), sarà collegata con l’ospedale da un tunnel a vista che permetterà gli spostamenti del personale ed il trasferimento dei degenti. La nuova struttura avrà al suo interno 112 posti letto, destinati all’area medica, oncologica oltre ad ambulatori e a spazi per il dipartimento di salute mentale. Come è noto, la gara per l’affidamento del cantiere è terminata ed è risultata vincitrice la ditta NBI di Roma. Dopo l’aggiudicazione provvisoria si dovrà attendere, prima di quella definitiva, i termini previsti nei quali i concorrenti possono presentare eventuali ricorsi. Il termine scadrà il 10 gennaio prossimo ed è prevista la firma del contratto per l’apertura del cantiere nei primi giorni di febbraio.

Sul versante territoriale per il nuovo Distretto di San Paolo la gara per i lavori di costruzione uscirà nei primi mesi del 2023. Sia questo intervento che quello della nuova palazzina, finanziati da fondi statali, hanno visto lievitare i costi a causa del rincaro delle materie prime. Sarà l’Asl a occuparsi della differenza tra il preventivato e l’effettivo, circa 8 milioni di euro in tutto.

Passiamo al Pnnr. E’ in corso la progettazione definitiva dell’ospedale di comunità da venti posti letto, da realizzare al Centro Pegaso (ex Creaf di Prato), struttura che ha ospitato, durante il periodo di emergenza, le degenze Covid in uscita dagli ospedali. Si è concluso il progetto tecnico economico di fattibilità per la realizzazione di una casa di comunità nella vecchia palazzina di anatomia patologica dell’ex Misericordia e Dolce. Per la struttura che avrà una superficie di circa 1000 metri quadri sono già stati acquisiti i pareri degli enti ed è prossima la convocazione della conferenza dei servizi.

L’azienda sanitaria ed il Comune stanno valutando la realizzazione di un nuovo distretto territoriale nella zona sud della città in sostituzione dell’attuale presidio di via Roma.

“Grazie a questi interventi diamo risposte concrete sia alle esigenze dell’ospedale sia a quelle della sanità sul territorio – sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Le procedure come sappiamo sono lunghe e spesso complicate, ma con perseveranza e convinzione, con la collaborazione stretta di tutti gli enti, stiamo arrivando a conclusione. Siamo stati in grado di intercettare risorse importanti per Prato: i fondi Cipe per la realizzazione della nuova palazzina al Santo Stefano, finanziamenti per il distretto di San Paolo, oltre ai fondi Pnrr per gli altri interventi nei prossimi anni ci sarà davvero un cambio di passo. Non tutto è risolto, ma almeno dal punto di vista strutturale avremo risposte tangibili in un momento difficile per la sanità”.



